Assieme alla video-sorveglianza arriva "Targa System": sicurezza e controlli più rapidi

Più agile e veloce l'attività di controllo sulle strade cittadine della polizia locale di Cinisello Balsamo.

Verificare la data di scadenza dell’assicurazione delle auto in circolazione o in sosta o se il veicolo è stato oggetto di un furto, non sarà più un lavoro lungo e macchinoso per gli agenti del comando di via Gozzano.

In questi giorni entrerà infatti in funzione "Targa System", un dispositivo elettronico che consente di rilevare in tempo reale i dati delle auto attraverso la lettura della targa.

Un investimento di circa 8.500 euro che permette di rendere più semplici e rapide le operazioni di controllo, migliora la circolazione stradale e ne aumenta la sicurezza.

Il nuovo software "Targa System" è collegato alla banca dati del ministero dei trasporti e dell’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) pertanto il tempi di risposta ai controlli sono rapidi.

Ha inoltre il vantaggio di essere un dispositivo mobile, e può quindi essere utilizzato su più auto della polizia locale.

Il sindaco Giacomo Ghilardi presenta la novità: «Abbiamo voluto potenziare e migliorare le attrezzature in dotazione alla polizia locale con acquisti intelligenti. Migliorare la sicurezza sulle strade è il nostro primo obiettivo. Insieme alla videosorveglianza, l’utilizzo di uno strumento semplice da usare, ma tecnologicamente avanzato come "Targa System" rappresenterà un enorme contributo».

Questo nuovo ausilio per gli agenti della polizia locale si affianca al sistema di videosorveglianza cittadino in corso di installazione che entrerà in funzione nel prossimo mese di luglio.

L'intero impianto di videosorveglianza, che si compone di ben 23 apparati per la lettura automatica delle targhe degli autoveicoli in transito abbinati a una telecamera ad alta definizione, consentirà dunque il monitoraggio preciso e puntuale di tutti gli accessi veicolari in città.