Cinisello celebra i suoi giovani campioni nello sport, ecco chi si è distinto in questa stagione

Il Comune di Cinisello Balsamo celebra i propri campioni dello sport. E' stata creata a tal proposito una pagina sul sito istituzionale in cui si raccontano le gesta di tutti gli atleti che si sono distinti nella stagione sportiva 2016/2017 a livello regionale, nazionale e mondiale.

Si comincia con Edoardo De Rosa, dell'Ares Ginnastica, che a marzo 2017 ha conquistato la maglia azzurra agli "Australian Team open Linz 2".

Nell’Atletica Cinisello si sono distinti Alessandro Pelateo, Giovanni Coletta e Daniele Frezzato: hanno vinto la staffetta 3x800 ai campionati regionali.

Numerose le medaglie ottenute dagli atleti dell’Isao Okano: nella disciplina del Judo Miranda Giambelli, categoria 78 chili, si è classificata 2ª al "World Cup 2016" e ha conquistato i titoli di campionessa continentale 2016 e di atleta olimpica a "Rio 2016".

Si passa poi a Samuele Fascinato, categoria 66 chili, che ha ottenuto il bronzo nei "campionati italiani assoluti 2017", è stato atleta azzurro in "world cup assoluta 2017" e si è classificato quinto ai campionati italiani juniores 2017.

Alexandru Comerzan, categoria 45 kg, è diventato campione italiano under 15 per il 2016 e si è classificato 2° al torneo "Italia under 15 2016".

Andrea Fascinato, categoria 73 chili, ha partecipato come atleta azzurro all’ "European cup under 18 2017".

Mattia Galbiati, categoria 68 chili, campione italiano assoluto 2016, atleta azzurro "campionati europei seniores 2016", gia’ selezionato per i campionati europei 2017.

Nella disciplina del sambo Athos Lussignoli, categoria 74 chili, campione italiano assoluto 2016, già selezionato per i campionati europei 2017.

Valeria Raimondi, categoria 60 chili, campionessa italiana assoluta 2016, atleta azzurra "campionati europei seniores 2016".

Si chiude con il basket e con il calcio. L’Airness-Stella Azzurra ’56 ha vinto il campionato della Federazione Italiana Pallacanestro categoria Prima Divisione e l’Atletica Cinisello festeggia il passaggio in Seconda Categoria.