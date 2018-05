A Cinisello Balsamo per tutto il mese di giugno pioveranno ombrelli lungo via Garibaldi

Un cielo colorato di ombrelli si aprirà sopra Cinisello Balsamo per tutto il mese di giugno. L'installazione verrà inaugurata il 3 giugno e coprirà completamente via Garibaldi, da piazza Gramsci a via XXV Aprile, con la sola eccezione della zona tra gli incroci di via Dandolo e via Piave dove per motivi tecnici non è possibile la posa.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, che si è fatta carico delle spese (da qui è nata già una polemica politica che lamenta costi e colori elettorali degli ombrelli), e l’associazione CBComm, che ha proposto l’idea di introdurre in città un elemento di decoro e di richiamo come avviene con le luminarie a Natale.

La sperimentazione è caduta su via Garibaldi per la sua posizione centrale, il ridotto passaggio di traffico automobilistico e per la possibilità tecnica di posizionare gli ombrelli.

I lavori di allestimento scenografico inizieranno lunedì 28 maggio: via Garibaldi verrà rivestita per 450 metri con 540 ombrelli di colore lilla, viola, fucsia e blu royal che richiamano in parte la lavanda che è stata piantata lo scorso anno nelle fioriere comunali.

Per festeggiare l'arrivo degli ombrelli, il 3 giugno, dalle ore 9.30 alle 20, via Garibaldi sarà chiusa al traffico e si potrà passeggiare tra stand degli hobbisti e negozi aperti.

Sempre nel corso di questa giornata inaugurale si terranno alcuni momenti di animazione, in particolare alle ore 18 si terrà un concerto della Filarmonica Paganelli presso il parcheggio della Coop della medesima via.

Prosegue in questo modo il percorso di attuazione del Piano del Commercio che prevede espressamente l’implementazione di nuove azioni di marketing e di animazione degli spazi commerciali della città.