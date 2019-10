"Abruzzi 11", un luogo e tante persone, successo per l'Open-Day nel rione Crocetta

È stato un pomeriggio di partecipazione quello di sabato 12 ottobre che ha visto la Casa della Cittadinanza e il Centro di Aggregazione Icaro aprire le proprie porte alla comunità.

Un’occasione per far provare con mano i servizi che le due realtà comunali offrono, ma anche il pensiero e gli obiettivi che li sostengono.

L’open-day, organizzato dalla cooperativa Il Torpedone, è stato importante per ribadire che Casa della Cittadinanza e Icaro sono realtà che nascono sì in una dimensione di quartiere come Crocetta, ma i servizi e le iniziative sono pensate e rivolte a tutta la città.

Alla Casa della Cittadinanza, che ha visto la presenza dell’assessore alla centralità della persona e terzo settore Riccardo Visentin, molti i bambini e le bambine allo spazio “Insieme Giocando” tra letture e laboratori mentre in Ago.rà alcune donne si sono cimentate tra forbici, aghi e stoffe per provare l’arte del cucito.

Musica, giochi e divertimento hanno predominato nel Centro di Aggregazione Icaro, che ogni giorno accoglie preadolescenti e adolescenti della città, e che ha organizzato per loro anche un torneo di calcetto. Non sono mancate una merenda e l’aperitivo per un momento di maggiore convivialità.