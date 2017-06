Open day in Villa Ghirlanda, una intera giornata di festa dedicata alla raccolta fondi

Dopo il successo dello scorso anno, arriva una nuova edizione dell'Open Day in Villa Ghirlanda ricca di attività per vivere un'intera giornata di festa nella seicentesca Villa Ghirlanda Silva e il suo parco storico.

L'iniziativa, di cui vi abbiamo già raccontato alcuni dettagli, rientra nella campagna di raccolta fondi “Riveliamo il passato per dargli un futuro”.

Domenica 18 giugno le sale della residenza e il giardino si animeranno di visite guidate, attività per bambini, mostre, stand di hobbisti, musica, danze e intrattenimenti per tutte le età, dalle 10.00 alle 20. Saranno allestiti anche stand dove si potranno acquistare i prodotti degli operatori locali e regionali per fare eccezionalmente pic-nic nel parco. Anche il bar del parco sarà aperto.

Per contribuire alla campagna basterà fare un'offerta libera nella teca custodita dagli Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda.

A oggi, la raccolta è arrivata a oltre 111.000 euro, cifra destinata al restauro di elementi architettonici, decorativi e lapidei, che si aggiunge al considerevole investimento di circa 500.000 euro già previsto per l'intervento di conservazione e valorizzazione dell'edificio avviato a partire dallo scorso anno e approvato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio.

Da fine settembre riprenderà il cantiere per la sistemazione della facciata principale, sulle colonne e la parte alta dello scalone.

I lavori termineranno nell'estate del 2018, a seguire saranno avviati i lavori per la ristrutturazione del balconcino che si affaccia sul parco.