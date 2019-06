Al via l'operazione "Estate sicura", pattuglie serali e notturne contro schiamazzi e vandali

Al via l'operazione "Estate sicura": al via i pattugliamenti serali e notturni contro schiamazzi e atti vandalici a Cinisello Balsamo.

Prosegue la collaborazione tra l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine per il presidio e la sicurezza del territorio cittadino.

Nei giorni scorsi è stato programmato un incontro presso il commissariato di via Cilea per dare avvio all'operazione "Estate sicura". Il sindaco Giacomo Ghilardi, il vice sindaco con delega alla polizia locale Giuseppe Berlino, accompagnati dagli agenti della polizia locale hanno fatto il punto con le altre forze dell'ordine su azioni da mettere in campo nei mesi estivi per garantire la quiete e la sicurezza dei cittadini.

Saranno dunque previsti pattugliamenti serali e notturni nei punti critici per prevenire e contrastare fenomeni quali schiamazzi, atti vandalici e furti.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Ancora una volta ringrazio per la preziosa collaborazione tra le forze dell'ordine, mai scontata, segno di un'attenzione e di un impegno costante. Il confronto sugli interventi da attivare è sempre importante, la sicurezza è un bene che sta a cuore a tutti noi».