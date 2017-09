Crocetta, Ruffa: «Noi ascoltiamo i cittadini, Ghilardi fa selfie arrogandosi meriti non suoi»

Quasi in contemporanea alle parole del consigliere comunale Giacomo Ghilardi della Lega Nord in merito alle operazioni di igiene pubblica nel quartiere Crocetta andate in scena sabato 16 settembre, arriva la replica dell'amministrazione comunale per bocca dell'assessore all'ambiente ed ecologia Ivano Ruffa.

Così l'assessore: «Stamattina (sabato, ndr) siamo intervenuti nell'area tra viale Romagna 29 e via Molise. Come avevamo promesso stiamo mantenendo il piano di derattizzazione e si è proceduto con la rimozione della siepe di lauro che era ricettacolo di sporcizia e ogni tipo di pattume».

Prosegue Ruffa: «Lo avevo promesso a luglio ai cittadini e lo abbiamo ripetuto i primi di settembre nel comunicato dell'amministrazione comunale. Dalle parole ai fatti. Seguiranno tutti gli altri interventi promessi».

E ancora: «Un ringraziamento speciale ai cittadini e ai comitati del quartiere Crocetta che ci segnalano costantemente le criticità. Un ringraziamento speciale anche alla Protezione Civile, con cui abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per queste tipologie di interventi, alla Nord Milano Ambiente, al settore Ecologia e alla polizia locale del Comune di Cinisello Balsamo che hanno insieme coordinato questo intervento».

Poi replica a Ghilardi: «C'è chi, come noi, ascolta i cittadini e programma gli interventi per risolvere le problematiche e chi si presenta in giacca e cravatta a farsi i selfie arrogandosi meriti che non ha».