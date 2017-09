Crocetta, Ghilardi: «Dopo immobilismo di anni c'è la vittoria del popolo, obiettivo raggiunto»

L'area ecologica di viale Romagna 29 e via Molise in Crocetta è stata oggetto di una operazione di igiene pubblica volta a sanificare la zona contro ratti e degrado. Il consigliere della Lega Nord Ghilardi esulta per una battaglia portata avanti da tempo