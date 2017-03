Rivoluzione per i parcometri, cambiano le tariffe (aumentate) e gli orari (ridotti)

Dal 1 aprile 2017 a Cinisello Balsamo entreranno in funzione nuovi parcometri per regolare la sosta nei parcheggi a pagamento e nelle aree con la striscia blu.

Ecco le novità: sarà possibile pagare anche con carte di credito. Le tariffe invece sono state adeguate all’Istat: 1 euro per 1 ora e 50 centesimi per 30 minuti.

Le nuove fasce orarie: dalle 9:30 alle 18:30, ridotte rispetto alle precedenti (prima era 8:30-19:30) per agevolare i cittadini.

L'assessore Ivano Ruffa commenta le novità e risponde a chi critica l'aumento delle tariffe: «Non c'è nessun aumento delle tariffe. Se non l'adeguamento Istat che è obbligatorio per legge. Avendo indetto la nuova gara l'adeguamento era obbligatorio. Quello importante è che riduciamo le fasce orarie per agevolare cittadini e residenti che partono la mattina (e tornano la sera) per la tratta casa-lavoro».

La sostituzione dei parcometri avverrà tra giovedì 30 e venerdì 31 marzo 2017, pertanto la zona a pagamento sarà temporaneamente sospesa.

Precisa Ruffa: «L'adeguamento Istat prevede un lieve incremento annuale che a scadenza della gara si è andato a sommare di anno in anno rispetto al numero totale degli anni trascorsi. Non c'è stata nessuna disposizione politica in aumento della tariffa. Solo l'adeguamento di legge».