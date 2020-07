Nuove norme per la circolazione dei veicoli nei cimiteri, sì all'ingresso per le biciclette

Firmata un'ordinanza per dare maggiore decoro ai cimiteri cittadini e migliorare ulteriormente la circolazione dei veicoli al loro interno.

È confermato il divieto di accesso agli autoveicoli all'interno dei cimiteri. Dal 12 luglio sarà consentito l'ingresso alle biciclette. Una novità rispetto all'ultima ordinanza che ne vietava l'utilizzo.

Per quanto riguardo l'uso di autoveicoli, è consentito l’accesso ai soli mezzi utilizzati da persone titolari del cosiddetto “contrassegno di parcheggio per disabili”, in alcuni orari della giornata: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 11,45, e venerdì dalle ore 14 alle ore 17,15 nell’orario invernale e dalle ore 14.30 alle ore 17.45 nell’orario estivo.

Anche per quel che riguarda l'accesso dei titolari del contrassegno in oggetto l'ordinanza porta elementi di novità. In particolare, a fronte delle segnalazioni raccolte dai cittadini, avranno ingresso alle aree dei cimiteri anche la domenica mattina; e, nelle sole giornate dell'1 e del 2 novembre l'orario di accesso andrà dalle ore 7 alle ore 17.15.

L'assessore ai servizi cimiteriali Giuseppe Parisi spiega: «Con la presente ed ulteriore regolamentazione dell'utilizzo degli autoveicoli all'interno delle aree cimiteriali, vogliamo dare a tutti i cittadini la possibilità di far visita ai propri cari in condizioni di totale sicurezza e tenendo conto delle esigenze di ciascuno e apportando dei miglioramenti».

E aggiunge: «Dopo mesi, in cui sappiamo quanto è stato difficile non poter portare un saluto ai nostri affetti che non sono più qui con noi, anche questo è un modo per ripartire».

L'ordinanza è valida sia nei giorni feriali che festivi. Si ricorda alle persone interessate che il contrassegno dovrà essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.