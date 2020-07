Stop all'uso improprio del parco di via Gozzano, arriva l'ordinanza del sindaco

Il parco di via Gozzano a Cinisello Balsamo, da tempo oggetto di controlli da parte delle forze dell'ordine, con la bella stagione è occupato da numerosi gruppi di persone (per lo più sudamericani) che spesso tengono comportamenti non corretti e rispettosi dello spazio pubblico, compromettendo anche l'igiene e la salute pubblica.

In questi giorni il sindaco Giacomo Ghilardi ha firmato un'ordinanza per regolamentare l'utilizzo dell'area verde per i mesi estivi; in particolare, a partire dal 9 luglio e fino al 31 ottobre è fatto divieto, nel parco di via Gozzano, di fare pic-nic e dar vita ad attività conviviali in gruppi; non è permesso consumare alimenti e bevande in contenitori da asporto, ad accezione di acqua in bottiglie di plastica. Infine è vietato praticare attività ludico-sportive di squadre e giochi in genere di gruppo.

Proprio il primo cittadino spiega l'ordinanza: «Il parco è preso d'assalto nelle giornate del week-end da centinaia di persone che ne fanno un uso improprio con elevato consumo di alcoolici. Il decoro e la tutela di tutti i cittadini, in particolar modo i più piccoli, a maggior ragione nelle aree pubbliche, sono di fondamentale importanza, oggi più che mai».

Da qui la decisione: «Ci siamo trovati costretti a introdurre nuove disposizioni per l'uso del parco di via Gozzano per evitare il verificarsi di situazioni spiacevoli che mettessero a repentaglio l'incolumità e la salute pubblica. Non è questo il momento di abbassare la guardia in materia di sicurezza e di salute e non lo faremo».

Poi termina: «In questo momento dovrebbero essere proprio gli adulti a dare il buon esempio e a non rendere necessaria l'introduzione di questi divieti».

In ottemperanza alle norme per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, permane l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale e il divieto di assembramenti.