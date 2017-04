Il campo rom di via Menotti sarà sgomberato, Ghilardi: "Trezzi agisce solo dopo le tragedie"

Dopo l'incendio dello scorso weekend non si fermano le polemiche e le ripercussioni su Cinisello Balsamo, interessata da anni al "fenomeno rom" e campi nomadi abusivi, ora più che mai d'attualità vista la tragedia accaduta in via Galileo Galilei nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 aprile.

Gli aggiornamenti ospedalieri raccontano di una giovane madre rom di 20 anni in prognosi riservata (in gravi condizioni) così come il suo bambino di 3 anni (che però non è in pericolo di vita). Situazione molto peggiore per la figlioletta di un anno che è gravissima all'interno del reparto "grandi ustionati" del Niguarda a Milano.

Da una parte fa sentire la sua voce la Lega Nord cittadina, tramite il consigliere comunale Giacomo Ghilardi che batte i pugni sul tavolo: "Sindaco Trezzi riveste ancora i panni della "Signora Fletcher" per l' atto secondo. Come la grande protagonista dei telefilm americani il sindaco cerca di risolvere i problemi solo dopo che ci è scappato il morto".

Prosegue Ghilardi: "Solo dopo le continue lamentele dei cittadini, i molteplici solleciti della Lega e il pericoloso incendio di qualche giorno fa arriva l'ordinanza da parte del Comune. Un'ordinanza tardiva la cui mancata applicazione per tutti questi mesi ha fatto degenerare la situazione".

L'ordinanza di cui parla Ghilardi è stata firmata nella mattinata di lunedì 10 aprile dal sindaco, e consiste nella richiesta di sgombero immediato da parte delle proprietà che ospitano gli accampamenti abusivi (quello più grande è in via Ciro Menotti, dove vivono più di cento rom).

Chiude Ghilardi: "La totale incapacità di saper prendere decisioni e l'inerzia amministrativa hanno contribuito a trasformare le periferie della nostra città in una vera e propria baraccopoli. I cittadini di Cinisello si augurano di assistere presto al terzo atto: "la signora Fletcher va in pensione". Ora più che mai liberiamo Cinisello".

Il problema è che l'ordinanza firmata dal sindaco non riguarda il campo rom che ha preso fuoco in via Galilei, perchè l'area è di proprietà non di M1, ma della ditta che ha avuto l'appalto e a cui è stato rescisso il contratto per inadempimenti contrattuali.