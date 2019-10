Votato all'unanimità l'ordine del giorno per fare diventare Cinisello città "plastic free"

Cinisello Balsamo vuole diventare "plastic free". Nella seduta di giovedì 10 ottobre è stato approvato in aula consiliare all'unanimità l'ordine del giorno presentato dalla lista civica "Cinisello Balsamo Civica".

Entusiasti i militanti della civica: «Il nostro ordine del giorno, frutto di un lavoro di squadra, condiviso con il Partito Democratico di Cinisello Balsamo e portato in aula consiliare anche con il Movimento 5 Stelle di Cinisello Balsamo, è stato votato ad unanimità».

Proseguono dalla civica: «Il rispetto dell'ambiente e il cambiamento verso l'economia circolare che ha mobilitato gli studenti in tutto il mondo approda a Cinisello Balsamo che non si tira indietro davanti questa sfida».

Il documento presentato dalla civica proponeva di aderire alla campagna #PlasticFreeChallenge e di attuare una serie di iniziative per ridurre i consumi di plastica sul nostro territorio: promozione del vuoto a rendere, la distribuzione di borracce ecocompatibili nelle scuole, l'utilizzo presso gli uffici comunali di bicchieri, bottiglie e posate biodegradabile o lavabili, l'installazione di nuove case dell’acqua, la riduzione dell’uso di materiali plastici monouso nelle manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune e la sensibilizzazione dei negozi.

Il capogruppo del PD Andrea Catania aggiunge: «Lavoreremo affinché il documento approvato possa dare un segnale di attenzione ai tanti giovani che hanno manifestato in piazza per chiedere un maggiore impegno per un futuro sostenibile».

