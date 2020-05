Il servizio di orientamento non si ferma, il 4 maggio tocca alle scuole secondarie di I grado

Nonostante l'emergenza imponga ancora la chiusura delle scuole, a partire da lunedì 4 maggio, in collaborazione con i docenti referenti di tutte le scuole secondarie di I grado, prenderanno avvio gli interventi sulle classi seconde del Settore Educativo del Comune relativi all'orientamento scolastico.

L’obiettivo è quello di affrontare con gli studenti il tema della scelta delle superiori. Le referenti del servizio "Orientascuola" si collegheranno con gli studenti delle classi II durante le lezioni on-line tenute dai loro docenti.

Il percorso di orientamento proseguirà poi a partire dal mese di ottobre per culminare nell’evento finale “Campus Orientascuola”.

L'assessore all'istruzione Maria Gabriella Fumagalli spiega: «E’ importante dare continuità a questi percorsi che vedono gli studenti protagonisti di fronte a scelte per il loro futuro».

Termina l'assessore: «Proprio per questo abbiamo voluto continuare a prestare particolare attenzione sfruttando la didattica a distanza per essere più vicini ed accompagnare i ragazzi in questo importante momento di passaggio».