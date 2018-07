Lo show della luna rossa al Parco Grugnotorto Villoresi con il Gruppo Astrofili cinisellesi

La notte tra venerdì 27 e sabato 28 luglio offrirà uno spettacolo unico: la più lunga eclissi di luna del secolo, ben 103 minuti.

Il massimo dell'eclissi si avrà alle 22.22 e la luna apparirà rossa per la rifrazione della luce del sole sull'atmosfera terrestre.

Al Parco Grugnotorto Villoresi di Cinisello Balsamo il fenomeno sarà visibile anche a occhio nudo, ma il "Gruppo Astrofili di Cinisello Balsamo" offrirà la sua consulenza e i suoi strumenti per una visione ancora più spettacolare.

L'appuntamento è dalle ore 21 in avanti, entrata da Via Giolitti angolo via Cilea a Cinisello Balsamo. Tutti i presenti avranno lo spazio del pratone della vecchia casetta di Legambiente all'interno del Parco (Oasi S'Eusebio) per ammirare questo bellissimo spettacolo astronomico.