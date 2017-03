Lunedì 6 marzo venti parlamentari in visita nel quartiere Sant'Eusebio di Cinisello Balsamo

20 componenti della commissione parlamentare sulle periferie, in occasione di una visita a Milano e ad alcuni Comuni della Città Metropolitana, saranno ospiti a Cinisello Balsamo nel pomeriggio di lunedì 6 marzo 2017.

Tra i membri anche l'ex sindaco cinisellese Daniela Gasparini. Provenienti da Milano e Sesto San Giovanni, i parlamentari verranno accolti presso il Centro Civico (via Giolitti, 8) dal sindaco Siria Trezzi e dai referenti dell'Ufficio Politiche Abitative del Comune di Cinisello Balsamo.

Dopo una breve visita ad alcune realtà presenti nel quartiere (Casa del Sole, Filarmonica Paganelli'79, Asilo Nido La Porta Magica, Consultorio, etc..,), attraverso il cortile dello Stabile Il Palazzone e la piazzetta del Polifunzionale, raggiungeranno il Centro Civico delle 5 Torri, dove ci sarà un incontro con i rappresentanti dei firmatari del Contratto di Quartiere 1 e 2.

Sarà l'occasione per fare il punto su criticità e punti di forza delle due esperienze.

La visita si concluderà verso le 16.30 con una passeggiata nel quartiere attraverso via del Carroccio per raggiungere, infine, il pullman in via Cilea che li porterà alla successiva tappa di Pioltello (prima di Cinisello il tour prevede una sosta nella limitrofa Sesto San Giovanni).