Ecco le protagoniste del 28° Memorial Scirea, dal Giappone ci sono l'Osaka e il Kashiwa

Nella serata di giovedì 27 luglio è andata in scena, nella consueta cornice di Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo, la presentazione della 28ª edizione del torneo "Memorial Gaetano Scirea.

La prestigiosa competizione dedicata alla categoria Giovanissimi "Under 14" si terrà a Cinisello Balsamo, presso il centro sportivo Scirea in via Cilea, dal 25 agoto al 3 settembre, in memoria del grande Gaetano Scirea.

Il torneo è come sempre organizzato la società Serenissima, con i vari patrocini degli enti (Comune, Regione Lombardia, Lega Nazionale Dilettanti e Coni) e avrà sia una parte maschile che una femminile.

Per il torneo maschile saranno presenti i padroni di casa della Serenissima, la rappresentativa FIGC Lombardia, la Pro Sesto, il Monza, il Parma, la Pro Piacenza, l'Albinoleffe, il Lumezzane, la Giana Erminio, il Renate, la Cremonese, il Novara, il Sassuolo, il Chievo, il Torino, il Napoli, la Roma, la Juventus, il Milan e l'Inter. Dulcis in fundo troviamo le straniere: gli svizzeri del Team Ticino e le due giapponesi Gamba Osaka e Kashiwa Reysol.

Per il torneo famminile saranno protagoniste l'Atalanta Bergamasca, il Brescia Femminile, il Como 2000, la Femminile Tabiago, l'Internazionale Calcio e l'Orobica Calcio Bergamo.

A difendere il titolo dell'edizione 2016 saranno presenti l'Inter per la categoria maschile e l'Internazionale Calcio per la categoria femminile.