Passaggio di consegne avvenuto, Trezzi dà la fascia tricolore al neo sindaco Ghilardi

Si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 25 giugno, alle ore 14.50 in aula consiliare, lo storico passaggio del testimone, con la consegna della fascia tricolore, tra il sindaco uscente di centrosinistra Siria Trezzi e il neoeletto di centrodestra Giacomo Ghilardi​.

Le prime parole da primo cittadino di Ghilardi in sala consiliare sono state: «Voglio essere il sindaco del dialogo, mettendo al centro le persone e lavorando per il bene della città».

Per Ghilardi quindi ci sono state le classiche foto di rito con la fascia tricolore.

Ora il sindaco dovrà cominciare le riunioni per creare la squadra di governo, che inevitabilmente dovrà accontentare tutti i numerosi alleati della coalizione di centrodestra.

In un patto pre-elezioni i partiti del centrodestra, quando decidettero di unirsi in coalizione, avevano sottoscritto un accordo vincolante: tutte le liste che avessero ottenuto almeno una presenza in consiglio comunale, avrebbero potuto esprimere un nome per la giunta (corrispondente a un assessorato).

Stando a questo pre-accordo Lega, Forza Italia, La Tua Città e NOI con L'ITALIA avrebbero pieni poteri decisionali per formare la giunta. A Cittadini Insieme e Fratelli d'Italia non spetterebbero di diritto invece poltrone, ma il "gioco delle sedie" potrebbe alla fine accontentare tutti.

Intanto è stata decisa la data del primo consiglio comunale che si terrà nella mattinata di sabato 14 luglio (ore 10). Enrico Zonca della lista civica "Cittadini Insieme" commenta: « E non è una coincidenza. Abbiamo voluto farlo proprio in quella data»,

Infatti in Francia è la festa nazionale per la "presa della Bastiglia", il centrodestra simbolicamente fa sua quella data festeggiando "la presa" del fortino rosso di Cinisello Balsamo.