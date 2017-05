Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Francesco Cilea

Lo spettacolo delle lucciole nel parco del Grugnotorto, giovedì 8 giugno visita guidata

A organizzarla è la sezione locale di Legambiente di Cinisello Balsamo. L'uscita serale è prevista per giovedì 8 giugno, alle 20.45, e il ritrovo sarà presso il centro di educazione ambientale di Legambiente in via Cilea (angolo via Giolitti)