Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Giovanni Giolitti

Giovedì 21 giugno passeggiata notturna con le lucciole nel parco Grugnotorto Villoresi

Giovedì 21 giugno si terrà una passeggiata notturna alla ricerca delle lucciole all'interno del parco Grugnotorto Villoresi. L'appuntamento, organizzato dai volontari di Legambiente, ha come ritrovo il centro di educazione ambientale di via Giolitti 27 (angolo via Cilea) alle ore 21