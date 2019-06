Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Giovanni Frova, 10

"Promenade Nocturne" nel parco storico, il 13 giugno la passeggiata in Villa Ghirlanda

Una passeggiata notturna in Villa Ghirlanda a Cinisello per ripercorrerne i sentieri in compagnia degli illustri proprietari, nell'atmosfera suggestiva del crepuscolo, con l'opportunità di osservare la luna e gli astri al flebile chiarore delle lucciole