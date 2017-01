"Patto di Amicizia" tra Cinisello e Orio Litta, il cammino sulla via Francigena che li unisce

Cinisello Balsamo virtualmente nella via Francigena. E' l'obiettivo che l'amministrazione comunale si è posta siglando il "Patto di Amicizia tra il Comune di Cinisello Balsamo e Orio Litta", un protocollo, della durata di cinque anni, tramite cui i due Comuni si impegnano a migliorare la conoscenza reciproca delle rispettive comunità, associazioni e occasioni turistico-culturali, a valorizzare la presenza della via Francigena sul territorio lombardo e ad ampliare le opportunità offerte ai gruppi di cammino promuovendo i propri territori.

Un percorso nato nel 2016, quando il Comune di Cinisello Balsamo, grazie alla collaborazione con l'associazione "Camminando nella Via Francigena", ha lanciato una serie di iniziative culturali per celebrare quello che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha dichiarato, con l'obiettivo di valorizzare gli oltre 6.500 Km di percorsi naturalistici, religiosi e culturali presenti sul territorio italiano, come l'anno nazionale dei cammini (uno degli itinerari più noti è proprio quello della via Francigena che attraversa la Lombardia).

L'assessore alle politiche culturali Andrea Catania ricorda: “Cinisello Balsamo nutre da sempre grande interesse nel confronti di questa pratica motoria, come è testimoniato dalla presenza di numerosi gruppi di cammino attivi sul territorio. Ringrazio l'associazione "Camminando sulla Via Francigena" perchè il percorso culturale nato nel 2016 per stimolare la pratica del cammino e fornire informazioni sui percorsi presenti sul territorio lombardo è potuto evolvere in una collaborazione importante con una città che è tappa della via Francigena”.

Il Comune di Orio Litta è infatti riconosciuto come centro di accoglienza dei pellegrini francigeni (l’ostello medievale risale all’anno Mille) e come punto di partenza privilegiato per numerose escursioni a piedi e in bicicletta e si è contemporaneamente posto l'obiettivo di intensificare la propria vocazione turistico culturale come tappa all'interno dell'itinerario.

Posto al confine di tre province (Pavia, Lodi, Milano) e due Regioni (Lombardia e Emilia), Orio Litta (che mutua il toponimo dai nobili Litta e della Villa di delizie settecentesca) è tappa della Via Francigena e Comune aderente a VenTo (ciclovia del Po da Venezia a Torino) e al Progetto Brezza (ciclovia della Valla del Lambro con Monza capofila) avendo nel territorio la foce del Lambro il cui argine maestro riporta le tracce del pellegrino romeo.