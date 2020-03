A Cinisello arrivano i militari nelle strade, controlli anti-epidemia su chi si sposta

Anche a Cinisello Balsamo, a supporto delle forze dell'ordine, sono scesi in campo i militari per le operazioni di controllo del territorio e sull'applicazione delle misure di contrasto e contenimento dell’epidemia.

L'esercito italiano, rispondendo alle richieste pervenute dalla prefettura, ha messo a disposizione il proprio personale e, dalla serata di lunedì 23 marzo, anche a Cinisello Balsamo sono attivi i posti di controllo nei confronti dei cittadini che si spostano in auto o a piedi e sul rispetto delle norme emanate.

Nella mattinata di martedì 24 marzo un posto di blocco è stato predisposto in via Cilea, a poca distanza dalla sede del commissariato di polizia di stato.

Gli uomini della polizia locale sono impegnati prevalentemente nel controllo delle attività commerciali.

A oggi sono stati controllati oltre mille esercizi, con una sola sanzione amministrativa.

Le autocertificazioni dei cittadini controllate sono 14, le persone denunciate sono 3.

Il sindaco Giacomo Ghilardi, che ha seguito da vicino le prime operazioni dei militari supportati dagli uomini della polizia di stato, spiega: «In questi ultimi giorni i cittadini stanno rispondendo positivamente agli appelli e ai divieti messi in atto per contrastare l'epidemia. Ma non è il momento di esultare, c'è ancora tanta strada da fare per poter tornare alla normalità. Serve ancora perseveranza e pazienza».

Poi termina: «Un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine che sono sempre in prima linea in questa battaglia contro un nemico invisibile, ma altrettanto minaccioso».

