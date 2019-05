Calabria (PD): «Ghilardi fa proclami mentre nelle case popolari muoiono gli italiani»

Il Partito Democratico reagisce duramente all'annuncio dell'amministrazione comunale di centrodestra relativo al cambio di regole relativo all'assegnazione degli alloggi popolari e attacca il sindaco Giacomo Ghilardi.

Così dal PD: «Nei giorni scorsi, il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi, ha celebrato il cambio di politiche regionali sulle case Aler salutandolo come un ulteriore giro di vite per i cittadini stranieri che le abitano».

E prosegue: «Il Partito Democratico di Cinisello Balsamo smentisce e lo richiama ad una maggiore attenzione sulle case popolari di Cinisello Balsamo, dove tra l’altro, una settimana fa, in via Friuli si è verificato un incendio che ha causato la morte di una persona».

Il consigliere comunale del PD Daniele Calabria spiega: «Il nostro Comune ha sempre applicato la legge regionale chiedendo a tutti i richiedenti alloggio popolare (non solo agli italiani) di dimostrare di non avere proprietà, anche nei paesi di origine (cosa non sempre semplice), e nulla è cambiato nella legge su questo aspetto».

Prosegue Calabria: «Sono invece entrate a regime le nuove procedure per inoltrare la richiesta, ma il nostro Comune faceva già parte della sperimentazione regionale, grazie al lavoro dell’agenzia per la casa; quindi, anche in questo caso, nessuna notizia, basta fomentare lo scontro sociale!».

Il consigliere comunale incalza: «Perché Ghilardi, invece di fare proclami, non si occupa veramente della situazione delle case popolari che vanno a fuoco e dove muoiono le persone (italiane per inciso)!?».

Calabria pone altre domande: «Quanti incontri ha fatto con Aler per attivare azioni di legalità, sicurezza, rispetto delle regole degli inquilini? Dov'è il piano di edilizia residenziale pubblica messo nel programma elettorale? Lo porti in commissione! Cosa ha fatto per le persone sfrattate che non hanno punteggio? Quante sono le case occupate abusivamente oggi? Quando Regione Lombardia ha azzerato i canoni solo per gli inquilini Aler ultra 75enni cosa ha fatto il sindaco per gli inquilini del Comune di Cinisello Balsamo? Altro che prima la nostra gente!».