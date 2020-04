Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Coronavirus e solidarietà, il PD dona 500 mascherine lavabili in cotone al volontariato

Grazie a una raccolta fondi messa in atto dagli iscritti del Partito Democratico di Cinisello Balsamo sono state acquistate 500 mascherine lavabili in cotone che sono state distribuite ad alcune associazioni di volontariato presenti in città