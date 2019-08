Prolungamento M5, PD: «Per incapacità di Ghilardi e Zonca ci costerà 13 milioni in più»

Il Partito Democratico saluta con gioia la partenza dell'iter per il prolungamento della M5 verso Cinisello e Monza «come fortemente voluto dalla giunta Trezzi», ma polemizza e critica le scelte della giunta Ghilardi rea «di non aver fatto valere il proprio peso nella contrattazione» e quindi «a Cinisello Balsamo quest'opera costerà ben 13 milioni di euro in più».

Il PD scende nel dettaglio della vicenda: «I vari enti coinvolti si trovano a firmare la convenzione con la ripartizione dei costi aggiuntivi e apprendiamo con enorme stupore che il sindaco Ghilardi non ha saputo far valere il peso di Cinisello Balsamo nella contrattazione».

Dal PD proseguono: «Hanno chiesto che si spostasse di 300 metri la fermata Matteotti portandola in via Lincoln, ma nulla hanno precisato rispetto alla necessità di considerare e scomputare gli importi già stanziati dal nostro Comune per opere al servizio della M5 (corridoio d’interscambio M1-M5, il manufatto di scavalco della M1, la predisposizione per la galleria sotto via Biagi, il parcheggio d’interscambio da 23 milioni di euro e l’aumento del numero degli stalli per autobus nell’HUB)».

Infine terminano: «Cosicchè quest'opera, necessaria e importante, costerà ai cittadini di Cinisello Balsamo ben 13 milioni in piu! Non accettiamo di pagare due volte la M5».