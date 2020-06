PD e Cinisello Civica: «Non si politicizzi la Spiga d'Oro, al Bassini menzione speciale»

È notizia dei giorni scorsi l’avvio di una raccolta firme da parte delle forze di maggioranza per attribuire una Spiga d’Oro al personale dell’Ospedale Bassini.

Il Partito Democratico e la lista civica “Cinisello Balsamo Civica” replicano a questa iniziativa mettendo in allerta la cittadinanza: «È la prima volta nella storia della nostra città che dei partiti sponsorizzano direttamente delle candidature, un precedente pericoloso».

Proseguono le due forze politiche di centrosinistra: «In passato le raccolte firme erano sempre state apartitiche e la commissione Spiga d’Oro, che deve decidere sul conferimento e che viene nominata proprio dal consiglio comunale in rappresentanza di tutti, aveva sempre lavorato senza ricevere pressioni da singole forze politiche».

Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica condannano questo metodo tramite le voci dei due capigruppo Andrea Catania e Gianfranco Duca: «Già in linea generale, è triste che venga messo il cappello di partito sopra una candidatura; che questo avvenga in seguito all’emergenza Covid19, politicizzando il contributo e il sacrificio del personale dell’ospedale Bassini, è proprio un brutto segnale di strumentalizzazione».

I due capigruppo continuano: «Una iniziativa di questo tipo poteva benissimo essere lanciata dando un segnale di unità, senza simboli. Il merito del personale del Bassini è sotto gli occhi di tutti, non servono raccolte firme di forze politiche per riconoscerlo. La propaganda resti fuori dalla Spiga d’Oro».

Nel merito, Partito Democratico e Cinisello Balsamo civica condividono la proposta ma chiedono «che venga gestita tenendo conto della delicatezza della fase che stiamo attraversando, senza dimenticare nessuno».

Catania e Duca propongono: «È essenziale che questa non passi come una Spiga d’Oro ordinaria, ma sia dia il senso della drammaticità di quanto successo. Ad esempio, esiste la Spiga d’Oro Speciale, che viene attribuita a chi si è distinto per motivi eccezionali».

I due capigruppo concludono: «Inoltre, proponiamo di non fermarsi al personale dell’Ospedale Bassini, ma di includere tutto il personale medico della città che ha dato un contributo, come i medici di base cinisellesi, e tutto il personale socio-sanitario che ha lavorato in questi mesi nelle RSA della città. Non dobbiamo escludere nessuno».