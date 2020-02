Vicenda Caronte, PD: «Ghilardi in balia degli eventi complessi e incapace a gestirli»

Il Partito Democratico di Cinisello Balsamo commenta la dura sentenza che condanna il Comune a pagare 5,4 milioni di euro alla società di trasporti Caronte, una vicenda che risale ai tempi in cui era proprio il PD a governare la città.

Così dal PD in un comunicato dettagliato che riportiamo integralmente: «Dopo anni di attesa è arrivata la sentenza sul contenzioso con la società di trasporti Caronte. Il Comune dovrà pagare circa 5 milioni di euro. Con la precedente amministrazione avevamo messo in campo una ipotesi transattiva con tutti i soggetti interessati per risolvere i diversi contenziosi sui trasporti».

Prosegue il comunicato: «Diversi altri contenziosi importanti sono stati invece risolti, tra cui quello sui lavori de Il Pertini, quello sui depositi del gas, sull'inserimento disabili nelle scuole superiori e quello sul Grugnotorto».

E ancora: «Negli anni abbiamo sempre affrontato tutte le questioni, anche le più complesse e intricate, riuscendo a fornire servizi comunali eccellenti, ora il sindaco Ghilardi vuole scaricare su altri le sue inefficienze».

Il segretario cittadino del PD Ivano Ruffa attacca il primo cittadino del centrodestra: «Sul tema trasporti il sindaco Ghilardi vive da 2 anni nell'immobilismo più totale, poteva insistere sulla proposta transattiva o ipotizzare altre strade tra cui per esempio quella di ricorrere contro Atm per recuperare il dovuto».

Per Ruffa il sindaco è colpevole di immobilismo: «Invece è rimasto fermo in balia degli eventi senza accorgersi e rimanendone così travolto. D'altronde cosa aspettarsi da un sindaco e un vice sindaco che hanno dimostrato di non conoscere neanche il costo del biglietto per viaggiare all'interno di Cinisello Balsamo?».

Ruffa termina il suo intervento: «Unica azione che hanno intrapreso è stata la revoca dell'incarico al commissario liquidatore del consorzio trasporti e la nomina di nuovi revisori dei conti. Il sindaco dimostra solo di essere incapace di affrontare i problemi amministrativi e di gestire partite complesse. Possibile che ora si perdano tutti i contenziosi?».

