PD replica a Ghilardi: «Bibbiano? Perché non parla di Cinisello: tasse, piazza Italia e M5?»

Arriva pronta la replica del Partito Democratico di Cinisello Balsamo alle frasi pronunciate dal sindaco Giacomo Ghilardi sui fatti di Bibbiano. In sostanza il PD ribalta le parole del primo cittadino da "Parliamo di Bibbiano" a "Parliamo di Cinisello".

Così il PD in comunicato ufficiale, che riportiamo nella sua versione integrale, diramato in replica al sindaco Ghilardi: «Il sindaco Ghilardi, in pieno delirio estivo, al posto di governare si diverte a strumentalizzare e distorcere i gravi fatti di Bibbiano per attaccare il PD».

«Evidentemente sente di non avere piu argomenti per illudere i suoi concittadini. Ha aumentato le tasse, reso la sua città più sporca e con meno servizi, ha nascosto la notizia dei milioni di euro risparmiati negli anni da una ottima gestione amministrativa che solo l'anno scorso ha lasciato ben 3,7 milioni di euro di avanzo spendibile oggi dal nuovo sindaco».

«Forse Giacomo Ghilardi è preoccupato perché non sa come spiegare ai cittadini come si pagheranno le ingenti somme per le modifiche del percorso della M5».

«O forse non sa come spiegare ai residenti di Balsamo che piazza Italia non verrà più risistemata».

«O più probabilmente è nel panico perché il cambiamento promesso non si vede e i cittadini stanno capendo il suo bluff».