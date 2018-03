Grossi pezzi di intonaco delle mura di Villa Ghirlanda cadono sul passaggio pedonale

Le mura di Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo, lato via Sant'Ambrogio, stanno cadendo letteralmente a pezzi. E' da tempo che il problema è evidente, con l'intonaco che si sta sgretolando lasciando a vista il mattone vivo.

Il problema qui però, come evidenziato dal giornale il Giorno, è che adesso pezzi di intonaco piuttosto grandi si stanno staccando e cadendo sul sottostante passaggio pedonale a lato strada.

Un pericolo per l'incolumità dei pedoni e per quelle automobili che sostano in maniera scorretta su quel lato strada.

Per adesso non ci sono interventi immediati in programma, anche se la sistemazione delle mura di Villa Ghirlanda rientrano nel denaro che dovrebbe arrivare dal progetto Auchan-Bettola.

Nel frattempo dall'opposizione c'è chi enfatizza la problematica. Stiamo parlando del consigliere comunale Giacomo Ghilardi (Lega): «Lo storico muro di Villa Ghirlanda cade a pezzi. Mai una volta che si interviene per tempo».