Violenta rissa su un convoglio della tramvia 31, in 5 picchiano un uomo che finisce in ospedale

In cinque contro uno su un mezzo della tranvia 31 a Cinisello Balsamo. Questo lo scenario di una rissa che si è tenuta su un convoglio, intorno alle 20 dell'altra sera.

Ad avere la peggio naturalmente "l'uno", nello specifico un uomo di 36 anni, residente in città, che è stato aggredito da cinque giovani (probabilmente tutti italiani e minorenni) che, per motivi non chiari, ma sicuramente banali, hanno deciso di dare vita a questo pestaggio.

A raccontare la vicenda è il quotidiano il Giorno, che spiega come i giovani si siano scatenati con calci e pugni (di cui uno che ha lasciato decisamente il segno sull'uomo visto che ha provocato una frattura del setto nasale con vistosa fuoriuscita di sangue che poi ha macchiato parte del convoglio lasciando un segno chiaro della collutazione).

I cinque, dopo il pestaggio, sono scappati dalla tranvia, nei pressi di via Gorki, facendo perdere le tracce di sè e lasciando l'uomo sanguinante che poi è stato soccorso e portato all'ospedale Bassini per le cure mediche necessarie.

Sui cinque ragazzi adesso si è posta la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine, con i carabinieri sia di Cinisello Balsamo che di Sesto San Giovanni, che stanno cercando di risalire alle loro identità. Forse potrebbero fare parte di una delle bande di "teppistelli" che provocano danni, degrado e violenze notturne in giro per le città, solo per noia o per il brivido di commettere dei reati senza poi essere "pizzicati" dagli adulti.