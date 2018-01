Il comitato "Cittadini Crocetta SiCura" consegna la petizione contro il degrado

I cittadini attivisti del comitato "Cittadini Crocetta SiCura" hanno protocollato e depositato la petizione presso il Comune di Cinisello Balsamo per denunciare, a suon di firme, lo stato di degrado in cui versa il quartiere.

Le petizione fu indetta l'11 novembre 2017 con l'intento di portare all'attenzione dell'amministrazione comunale alcuni problemi del rione e nella giornata di mercoledì 24 gennaio 2018 è stata protocollata in Comune.

In particolare i cittadini chiedono la vigilanza assidua del quartiere per contrastare illeciti e degrado, l'illuminazione dei giardini di via Friuli, la creazione di nuovi parcheggi e l'introduzione della sosta a pagamento per i non residenti, un'ordinanza per l'esposizione dei rifiuti dei condominii alle ore 6 del mattino con la raccolta da parte di Nord Milano Ambiente entro le due ore successive.

E ancora: il controllo dello smaltimento dei rifiuti da parte dei commercianti della zona, così come l'installazione delle telecamere nei punti di raccolta dell'immondizia e nei luoghi più sensibili.

Infine si chiede una sede ufficiale per il comitato (guidato dal presidente Domenico Di Gioia e dalla vice presidente Maria Concetta Raho mentre come segretaria c'è Assunta Giacomelli), così da potere espletare le pratiche ordinarie dello stesso.

Dal comitato fanno sapere: «Ora aspettiamo risposte concrete e soluzioni vere per il nostro quartiere e per tutti i cittadini onesti che ogni giorno rivendicano dei semplici diritti. Grazie a tutti e grazie a chi ha davvero a cuore questo quartiere! Il comitato cittadini Crocetta sicura è una realtà che lotterà sempre concretamente e con onestà».

A fianco del comitato si schiera il consigliere comunale Giacomo Ghilardi, che da tempo si è occupato delle problematiche del quartiere, spalleggiando questo gruppo di cittadini che sono diventati attivisti: «Bene hanno fatto i rappresentanti del comitato "Cittadini Crocetta SiCura" a protocollare le firme raccolte nei mesi scorsi per chiedere all'amministrazione comunale più sicurezza e meno degrado. Io sto con voi».