Taglio del verde in piazza Italia, "Cinisello Civica": «Solo proclami, ma senza una visione»

Che futuro ha piazza Italia? A chiederselo dopo un anno di giunta Ghilardi è la lista civica "Cinisello Balsamo Civica" che accusa il governo di centrodestra cittadino di Cinisello Balsamo di non avere fatto ancora nessuna proposta.

Così la lista civica di centrosinistra che ha notato come nei giorni scorsi ci sia stato «un drastico intervento al verde in piazza Italia in cui è stata rimossa gran parte della vegetazione».

Prosegue la civica: «In consiglio comunale chiederemo spiegazioni su questi lavori e su quale sia il futuro di questo spazio pubblico. Dopo un anno di giunta Ghilardi non ci hanno ancora detto che idee hanno su piazza Gramsci e piazza Italia».

E prosegue: «Solo a fine giugno e inizio luglio scorso hanno iniziato un percorso per raccogliere le idee dei cittadini su piazza Gramsci e ora lamentano che la pavimentazione è in emergenza. Solo annunci e lamentele, nessuna proposta concreta».

Infine chiude: «Per quanto riguarda il destino di piazza Italia, dopo aver chiesto più volte in aula consiliare, ci è stato risposto che si rispetterà la stessa modalità applicata su piazza Gramsci, quindi sospettiamo altri proclami senza nessuna visione. Noi le idee ce le abbiamo chiare e condivise con i cittadini».

Qui sotto il progetto di piazza Italia secondo le idee dell'ex giunta Trezzi.

Gallery