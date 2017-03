La polizia locale si arma: sessanta pistole semiautomatiche calibro 9 e cinque sciabole

Il corpo di polizia locale di Cinisello Balsamo sarà armato. Lo ha stabilito il consiglio comunale nella seduta di lunedì 27 febbraio, con l’approvazione dell’apposito regolamento che disciplina l’uso, la custodia delle armi in dotazione e i servizi da prestare.

Quanto alla tempistica, si dovrà attendere ancora qualche mese, prima sarà necessario adeguare gli spazi all’interno del comando di via Gozzano per far posto all’armadio blindato per la custodia delle armi e acquistare le stesse attraverso un bando di gara.

Le armi di cui si doterà il corpo saranno delle pistole semiautomatiche di calibro 9, per garantire la maggiore sicurezza, a cui si aggiungono anche 5 sciabole, riservate ai soli servizi di rappresentanza, quando gli agenti sono in alta uniforme.

Il numero delle pistole in dotazione sarà equivalente al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quindi una sessantina, con l’aggiunta del 5% come dotazione di riserva.

Le armi saranno assegnate agli agenti in via continuativa, quelle di riserva invece verranno custodite negli armadi blindati presso il comando.

I servizi svolti con l’arma saranno tutti quelli riguardanti l’attività di polizia locale, di polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale e ambientale.

I servizi di collegamento e di rappresentanza fuori dal territorio cittadino si svolgeranno di massima senza l’arma (compresi quelli prestati in caso di calamità e di disastri) salvo quelli in cui è richiesta a supporto di altri corpi o servizi di polizia locale.

Infine il regolamento disciplina l’addestramento degli agenti: gli appartenenti al corpo di polizia locale presteranno servizio armato dopo aver conseguito l’abilitazione e dovranno partecipare ogni anno a un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso il poligono abilitato.