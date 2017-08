Pitbull senza guinzaglio aggredisce un bambino, sui social infervora la polemica

Venerdì 11 agosto un pitbull ha aggredito un bambino di 10 anni a Cinisello Balsamo in piazza Gramsci, per fortuna ferendolo solo "di striscio" sulla coscia sinistra.

Il cane, il cui padrone è un ragazzo egiziano di 21 anni, regolare e incensurato, non aveva una museruola e non era al guinzaglio.

Al momento dell'aggressione nei paraggi stava passando una volante dei carabinieri che ha fermato il cane prima che la situazione potesse ulteriormente aggravarsi e successivamente è intervenuta la polizia locale che ha consegnato il pitbull all'ASL locale per dei controlli.

Sui social, appena si è diffusa la notizia, è scattata la polemica sui proprietari dei cani che, secondo molti cittadini, dovrebbero sempre essere portati al guinzaglio e, per quelli di grossa taglia, sarebbe necessario anche la museruola.

Spesso però ciò non accade. Senza poi dimenticare chi non raccoglie le deiezioni dei propri animali domestici quando li porta in giro per Cinisello Balsamo.

C'è chi invece difende a spada tratta gli animali, dando la colpa solo esclusivamente ai padroni che non osserverebbero le semplici regole del buon senso civico.

Infine c'è chi invece chiede l'obbligo, per i cani di grossa taglia o di "razza aggressiva" la circolazione solo nelle apposite aree cani cittadine.

Da una parte il bambino è stato portato all'ospedale Bassini per accertamenti, ma è stato subito dimesso, dall'altra il proprietario dell'animale potrebbe essere denunciato per omessa custodia del cane.