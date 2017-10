Solo il 27,38% dei cinisellesi ha votato al referendum per l'autonomia a Cinisello

Rispetto alla media regionale lombarda (circa il 40%) a Cinisello Balsamo si registra un dato piuttosto basso relativo all'affluenza ai seggi per il referendum per l'autonomia: solo il 27,38% si è recato alle urne per votare.

I dati nel dettaglio parlano di14.955 elettori votanti. A cliccare su "sì" sono stati 13.874 (92,77%), sul “no” 912 (6,1%). 168 le schede bianche.

L'assessore ai lavori pubblici Ivano Ruffa commenta questo primo dato del referendum attaccando i promotori della Lega Nord: «Il flop della Lega Nord in Lombardia è tutto nell'affluenza a questo inutile referendum. Maroni ha sprecato un'importante occasione. La richiesta di una maggiore e seria autonomia su alcune tematiche importanti era legittima, ma è stata usata strumentalmente e cinicamente a scopo politico. I lombardi non sono stupidi e hanno preferito non andare a votare. È ora di mandare a casa Maroni e la sua politica fallimentare».

Gli replica il consigliere comunale della lista civica "La Tua Città" Giuseppe Berlino che denuncia un problema verificatosi alla scuola Garibaldi: «Piuttosto di dare dello stupido a chi ha fatto il proprio dovere civico, da assessore di questo Comune mi preoccuperei di capire perché in alcune scuole gli accessi erano completamente al buio tanto da scoraggiare le persone a recarsi al voto. Non voglio pensare che, visto le tue convinzione partigiane su questo referendum, qualcuno abbia boicottato volutamente la libera e sicura partecipazione al voto».

Chi a votare è andato è sicuramente il leader locale leghista Giacomo Ghilardi, immortalato davanti al proprio seggio con la "ricevuta di voto": «Io ho votato! Per la Lombardia, per Cinisello Balsamo, per il nostro futuro».