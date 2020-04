PD attacca: «Dati Covid scomparsi dai canali comunali, ma sono solo sui social di Ghilardi»

Nella giornata di mercoledì 8 aprile il Partito Democratico e "Cinisello Balsamo Civica" hanno scritto al sindaco Giacomo Ghilardi e al dirigente comunale competente per denunciare quanto segnalato da alcuni cittadini: chi è interessato a conoscere la situazione relativa al Comune in relazione all’emergenza Covid-19, non ha possibilità di reperire i dati relativi ai bollettini giornalieri.

La denuncia del centrosinistra è chiara: «Di tali bollettini non vi è infatti alcuna traccia (se non in sporadiche giornate) né sui canali social del Comune di Cinisello Balsamo, né sul suo sito istituzionale. Gli stessi dati vengono invece pubblicati dal sindaco sulla sua pagina politica personale, un canale privato che un cittadino non può essere obbligato a seguire per reperire informazioni di valenza pubblica».

PD e "Cinisello Balsamo Civica" proseguono: «Tenere aggiornati i cittadini è fondamentale e per farlo devono essere utilizzati prioritariamente i canali ufficiali del Comune. Recentemente dal suo profilo personale il zindaco ha dichiarato che la sua pagina Facebook è il canale ufficiale che utilizza per tutte le informazioni e per dare le risposte ai cittadini, invitando a mettere “like”».

E poi chiudono: «La pubblicazione dei dati sull’emergenza Covid-19 sulla propria pagina sembra quindi frutto di una esplicita strategia comunicativa più generale volta a rafforzare il posizionamento della propria immagine personale».

I capigruppo Andrea Catania e Gianfranca Duca a una sola voce: «Ricordiamo tuttavia al sindaco che quando si ricopre un ruolo istituzionale i social privati non possono sostituire i canali di comunicazione istituzionali, ma al massimo essere aggiuntivi e che a tutti i cittadini va garantita la possibilità di essere informati tramite il sito del Comune».

I due terminano: «Abbiamo quindi chiesto con urgenza che i dati sulla situazione epidemiologica della città vengano diffusi in via prioritaria e quotidiana tramite portale e social comunali. Di fronte all’emergenza, non si può giocare con la comunicazione».