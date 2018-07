Ruffa: «Albero caduto al parchetto Petrarca, dov'è il "Selfie Made Sindaco" Ghilardi?»

L'ex assessore del Partito Democratica Ivano Ruffa stuzzica l'amministrazione comunale su un tema (cura del verde e degrado) che, durante la passata legislatura, ha subito tante critiche da parte della Lega che ora governa la città.

Così Ruffa: «Un forte temporale ormai più di 2 settimane fa ha provocato la caduta di un grosso albero al parchetto Toti-Petrarca. Giustamente la Protezione Civile è intervenuta per tagliare la pianta abbattuta e mettere in sicurezza l'area. A distanza però di troppo tempo nessuno della nuova amministrazione si è preoccupato di far rimuovere il tronco, i rami e le foglie cadute».

Con conseguente degrado della zona: «L'area è stata lasciata in condizioni di abbandono nonostante la zona interessata sia molto vicina all'area giochi per i bimbi e nonostante le piante cadute ostruiscano una zona che gli anziani di campo dei fiori sono soliti usare come ritrovo all'ombra di grandi alberi. Possibile che il "Selfie Made Sindaco" si sia dimenticato di far ripulire l'area? È possibile che si lascino le piante e le foglie a seccare con questo caldo torrido generando odori, insetti e degrado?».

Poi prosegue: «Ieri (mercoledì 19 luglio per chi legge, ndr) sono passato all'ufficio tecnico a chiedere che si provvedesse a risolvere la situazione».

Poi cambia tema: «Ho anche verificato che i lavori, che avevamo avviato presso la scuola Monte Ortigara, sono partiti regolarmente e quindi per la nuova stagione scolastica di settembre sarà a disposizione tutta l'ala che era stata preventivamente chiusa. I controsoffitti sono gia stati ripristinati e si provvederà alla completa imbiancatura delle 12 aule interessate».

Infine chiude: «Andrò presto a verificare anche i lavori presso la scuola Villa e a controllare la situazione nel quartiere Crocetta dove prosegue la realizzazione della 4 corsia dinamica della A4. Un assessore è per sempre».