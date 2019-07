"La Tua Città": «PD festeggia il biglietto unico ATM, ma in città muoversi costa di più»

La lista civica "La Tua Città" (che fa a capo all'assessore di centrodestra e vice sindaco Giuseppe Berlino) solleva la questione del cambio di prezzo del biglietto ATM e fa i conti in tasca al PD che in queste settimane sta festeggiando il biglietto unico di Milano e provincia come una propria vittoria.

Per farlo ha emesso un comunicato sul proprio profilo Facebook, che ha creato molte polemiche sul web, e che poi è stato successivamente cancellato proprio a causa di queste (in particolar modo perché il costo del biglietto per chi si muove internamente a Cinisello Balsamo coi mezzi non è 2 euro come sottolineato nel comunicato, ma bensì 1,60 euro).

Eccolo qui pubblicato nella sua versione integrale:



«Due prezzi due misure…qualche giorno fa il PD cinisellese, con l'ex sindaca in testa, comunicava, a più riprese e con tanto orgoglio a tutta la cittadinanza, il raggiungimento dell'ottenimento del biglietto unico con tariffa ridotta da 2,50 a 2 euro».

«In realtà, proprio nessun merito ha il PD locale su una scelta tutta esclusiva del sindaco Sala di Milano che ha fatto, tra l'altro, infuriare i milanesi per l'aumento imposto loro».

«Tuttavia se è pur vero che, di riflesso, i cinisellesi che si recano a Milano hanno ottenuto involontariamente un buon risparmio, è altrettanto vero che per coloro che usano i mezzi spostandosi all'interno della nostra città, anche per solo qualche fermata, o per recarsi ad esempio al Bassini o al Parco Nord, il costo del biglietto è in realtà aumentato da 1,60 a 2 euro».

«Chissà perché, chi ha esultato strumentalmente, senza aver avuto nessun merito sulla casuale riduzione del costo, non abbia poi detto correttamente nulla sull'aumento del biglietto per spostamenti all'interno dei confini cittadini. #PDistratti».