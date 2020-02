Ghilardi critica il blocco del traffico di Milano: «No a inutili provvedimenti estemporanei»

Domenica 2 febbraio il Comune di Cinisello Balsamo non ha aderito al blocco del traffico deciso autonomamente dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e non previsto dall'Accordo Aria siglato con Regione Lombardia.

Così il sindaco Giacomo Ghilardi, che critica la scelta del primo cittadino milanese: «Voglio rassicurare i tanti cittadini allarmati che ci hanno contattato che non seguiremo l'esempio del Comune di Milano. Un provvedimento, quello del blocco delle auto, che non porterà a risultati significativi».

E ancora: «Si tratta di una iniziativa estemporanea e poco incidente che penalizza gli automobilisti e i cittadini. Servono misure più efficaci e interventi strutturali».

A cosa si riferisce Ghilardi? Per affrontare il problema dell’inquinamento il Comune di Cinisello Balsamo ha adottato politiche non occasionali incentivando il teleriscaldamento e effettuando i controlli biennali sulle caldaie come previsto per legge.

In particolare l'accordo siglato con la nuova società che gestisce la centrale di via Petrella ha portato diversi vantaggi sull'ambiente e risparmi sulle tariffe dei cittadini. A oggi la rete di teleriscaldamento di Cinisello Balsamo serve 18.000 abitanti e garantisce alla città una riduzione di oltre il 25% delle emissioni di agenti inquinanti rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali.

Per quanto riguarda le politiche ambientali sul territorio di Cinisello Balsamo, si aggiunge anche la sottoscrizione da parte del Comune della "Carta metropolitana sull'elettromobilità", che punta a promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi ai motori a combustione, attraverso una serie di azioni che potranno andare dalla gratuità della sosta per i mezzi full-electric, all'installazione di colonnine di ricarica in varie zone della città, all'introduzione di tecnologie intelligenti per la sosta e la mobilità.

A ciò si aggiunge l'intervento sul viale Fulvio Testi in accordo con Ersaf che prevede la posa di una barriera verde con determinate specie vegetali che possono assorbire le polveri sottili e generare benefici in termini di protezione della salute della popolazione.