Trezzi: «La giunta fa solo "annunci", il canone che hanno tolto non veniva riscossa da anni»

L'ex sindaco di Cinisello Balsamo Siria Trezzi, ora consigliere comunale del Partito Democratico all'opposizione nel parlamentino locale, si scaglia contro sindaco e giunta rei di «annuncismo» in merito all'abolizione del canone concessorio non ricognitorio.

Così la consigliere comunale: «Una tassa cancellata? Vi spiego perchè è una presa in giro. La giunta e la maggioranza sostengono che in consiglio comunale sia stata cancellata una tassa introdotta negli anni scorsi».

Continua Trezzi: ««Si tratta di una colossale presa in giro e di una stucchevole prosecuzione della campagna elettorale fatta di "annuncismo"».

L'ex prima cittadina prosegue: «Il canone in questione infatti non veniva riscosso da anni in attesa di un chiarimento giuridico: un atto inutile e non urgente dunque, mentre urgente e dovuta sarebbe la presentazione del programma».

Chiude Trezzi: «Si è revocata una delibera che non ha nessun efficacia sui cittadini e nulla aggiunge e nulla toglie a loro e al Comune: davvero un buon inizio!».