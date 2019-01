Pista ciclabile di via XXV Aprile, cantiere bloccato, sarà compromesso tra bici e auto?

Il "cantiere della discordia" lungo via XXV Aprile che dovrebbe vedere nascere la nuova pista ciclabile di Cinisello Balsamo, ideata dalla giunta di centrosinistra, ma osteggiata dai negozianti del viale, ora è stato bloccato per volere della neo amministrazione comunale di centrodestra.

La giunta di centrodestra sta cercando un compromesso tra la mobilità dolce (le biciclette) e la possibilità di parcheggiare nel centro cittadino (le automobili). Un modo di avere comunque la pista ciclabile, ma accontentanto i negozianti e gli automobilisti.

La palla è attualmente in mano a Regione Lombardia che ha ricevuto le nuove indicazioni sulle varianti del progetto (il cui cantiere era già partito alcuni mesi fa) e ora deve dare una risposta al Comune.

L'idea del centrodestra è quella di spostare la ciclabile su via Carmelita De Ponti (anche dentro l'area feste) arrivando poi nel parco Canada, salvaguardando così via XXV Aprile e via Monte Santo, le strade dove attualmente ci sono un'ottantina di posti auto che da progetto originario sarebbero da togliere (da qui le lamentele dei commercianti).

Chi non è d'accordo con il nuovo progetto è il Partito Democratico, il cui segretario cittadino Ivano Ruffa critica: «Il nuovo percorso della ciclabile di via XXV Aprile lo si presenta come soluzione a maggior risparmio di parcheggi. Non è così. La soluzione per le auto esiste e sta nel creare un parcheggio nel tratto finale dello spartitraffico tra via Monte Ortigara e via Ariosto».

Prosegue Ruffa: «Questa soluzione si potrebbe implementare nel momento in cui si realizzerà la rotatoria (che era già prevista) e la riqualificazione del primo tratto di via Monte Santo anch'esso con realizzazione di una nuova ciclabile verso il parco della Pace e il Grugnotorto. Tutto già previsto e progettato nella scorsa legislatura».