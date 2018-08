Cinisello Balsamo Civica: «Non era tutto da buttare? Con i "Beni Comuni" pare di no»

La lista civica dell'ex sindaco Siria Trezzi "Cinisello Balsamo Civica", rappresentata in consiglio comunale dall'ex assessore Gianfranca Duca, dopo aver sentito l'annuncio da parte dell'assessore Riccardo Visentin relativo al primo patto di collaborazione tramite "Beni Comuni" con l'associazione "Anime Animali Onlus", ci tiene a mettere alcuni puntini sulle "i".

Così il comunicato della lista civica che riportiamo integralmente:



«"Cinisello Balsamo Civica" ha sempre sostenuto anche attraverso gli obiettivi del suo assessore la partecipazione attiva dei cittadini e la corresponsabilità civica nei confronti della nostra città».

«Il regolamento sui beni comuni è stato l’esito di un percorso svolto attraverso la condivisione in consiglio comunale (a parte la netta opposizione svolta dal consigliere del M5S Giancarlo Dalla Costa) e con la cittadinanza attraverso i laboratori civici».

«Gli esiti di questo percorso sono stati i numerosi patti di collaborazione che abbiamo attivato con le associazioni, il mondo della scuola di semplici cittadini».

«Spiace vedere rimarcato nel comunicato stampa (emesso dall'attuale amministrazione comunale, ndr) come si sia concluso il primo patto senza ricordare la continuità con la precedente amministrazione che ha permesso un nuovo rapporto tra amministrazione e cittadini. Non era tutto da buttare? Non eravamo distanti dai cittadini?».