Ombrelli in via Garibaldi, il centrodestra: «20.000 euro di soldi pubblici per la campagna elettorale del sindaco Trezzi»

L'iniziativa dell'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo che vedrà nel mese di giugno degli ombrelli colorati lungo via Garibaldi, nata a scopo di marketing commerciale per sostenere il commercio di vicinato, ha subito preso la via della polemica politica.

Le opposizioni della coalizione di centrodestra, che candidano Giacomo Ghilardi a sindaco, si sono duramente scagliate contro l'iniziativa per via di due aspetti: da una parte la spesa di circa 20.000 euro per gli ombrelli, dall'altra il colore dei suddetti che avrebbero tinte che vanno dal lilla al viola, dal fucsia al blu royal, riconducibili al colore della campagna elettorale del sindaco e della sua lista civica "Cinisello Balsamo Civica".

L'accusa verso il sindaco Siria Trezzi quindi è presto fatta per il centrodestra: «20.000 euro per la sua campagna elettorale usando soldi pubblici, denaro di cittadini provenienti dalle nostre tasse?».