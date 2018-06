Ghilardi propone un comitato scientifico per il Pertini, Catania: «Sento puzza di censura»

Scoppia la polemica elettorale, una delle ultime ormai visto che la domenica del voto si avvicina, e il tema è il centro culturale il Pertini. Ad accendere la miccia è l'assessore alla culturale Andrea Catania che polemizza su un punto del programma di coalizione del centrodestra.

Così Catania: «Comitato scientifico per il Pertini = censura? Sento puzza di bruciato. Leggo della proposta di Ghilardi di istituire un comitato "scientifico" per indirizzare il Pertini, vittima a suo dire di un utilizzo ideologico da parte della nostra giunta».

Il punto a cui si riferisce Catania è il seguente, come riportato sul programma di centrodestra: "Istituzione di un Comitato Scientifico indipendente di elevato profilo, selezionato per titoli accademici e pubblicazioni scientifiche, al fine di affidare il coordinamento della proposta culturale comunale, in particolare per le iniziative realizzate al Centro Culturale Pertini".

Prosegue l'assessore: «Peccato che la nostra unica ideologia sia quella di dare spazio a tutti i cittadini e le associazioni. E allora parliamoci chiaro. Un conto è un comitato scientifico plurale, che dia supporto e qualità alla programmazione; un altro è un comitato che, dietro la scusa dell'indipendenza, escluda associazioni considerate non "amiche" dall'amministrazione e controlli la libera espressione dei cinisellesi».

Chiude Catania: «Questa non sarebbe cultura, sarebbe censura. Allora di che comitato si parla nella proposta di Ghilardi? Quanto accade nella vicina Sesto San Giovanni non fa ben sperare. Il Pertini, come la cultura, è e deve rimanere libero».