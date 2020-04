La maggioranza di centrodestra: «Conflitti d'interessi tra i banchi dell'opposizione»

Le forze di maggioranza politica di centrodestra a Cinisello Balsamo replicano alle opposizioni di centrosinistra duramente dopo le polemiche sollevate in questi ultimi giorni e pubblicano un comunicato unificato che accusa da una parte di strumentalizzazione del lavoro di operatori sanitari, volontari e istituzioni, dall'altra adombra un possibile conflitto di interessi da parte di alcuni consiglieri comunali.

Qui di seguito riportiamo il comunicato integrale:

«In questi giorni di emergenza abbiamo appreso che alcuni consiglieri comunali di minoranza, appartenenti alla vecchia amministrazione di Cinisello Balsamo, hanno scelto di utilizzare i canali d’informazione per strumentalizzare l’intero lavoro che operatori sanitari, volontari e istituzioni stanno portando avanti H24 da oltre due mesi a Cinisello Balsamo».

«Non ci sorprende un tale attacco politico, fatto da persone che a seconda delle occasioni fanno dichiarazioni come consiglieri comunali, oppure come rappresentanti di società, cooperative o consorzi, senza porsi alcuna remora sull'enorme conflitto d'interessi che è sempre esistito a Cinisello Balsamo, la commistione tra la pubblica amministrazione e alcune realtà territoriali private, legami parentali diretti o addirittura la doppia appartenenza nei consigli di amministrazione e in consiglio comunale, con addirittura la sfrontatezza di presentare progetti finanziati dal pubblico, a favore delle strutture private di cui sono rappresentanti con incarichi di direzione».

«Sfruttare la politica per finanziare i propri interessi personali è uno dei più bassi esempi di malapolitica alla quale si può assistere. Abbiamo registrato la partecipazione al Tavolo Povertà, in questo periodo così difficile, di consiglieri comunali in carica, ma non per rappresentare il proprio partito, bensì per rappresentare gli interessi di realtà private».

«Abbiamo verificato, alla faccia della tanto ostentata Carta di Avviso Pubblico, che mariti, mogli e parenti di vari politici sono presenti nei consigli di amministrazione di società che hanno rapporti economici e contratti con l'amministrazione comunale, hanno in essere accordi di collaborazione, e da sempre esiste questa gigantesca contraddizione tra il loro ruolo politico e la professione loro o di loro parenti stretti».

«Fa impressione ricordare che uno dei primi atti proposti e ostentati dalle stesse figure dell’opposizione è stata la carta di Avviso Pubblico, un codice etico per la buona politica, per evitare i conflitti d'interesse, per riportare un minimo di etica all'interno delle istituzioni».

«Le stesse persone che l'hanno proposta, sono le prime che l'hanno violata palesemente. Per questo motivo riteniamo opportuno, per riportare integrità e correttezza dei ruoli istituzionali, che i consiglieri comunali coinvolti in queste situazioni di evidente conflitto d'interessi, per la loro stessa posizione o di loro parenti nei CdA di società che hanno rapporti con l'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, presentino al più presto le loro dimissioni dalla carica pubblica».

«In conclusione, i partiti di maggioranza vogliono ringraziare gli uomini e le donne che in questo momento operano nel sistema sanitario locale, i numerosi volontari e le associazioni che stanno aiutando l’amministrazione comunale ad essere al fianco delle persone più fragili; i giornalisti che stanno portando avanti quotidianamente un importante servizio di informazione riguardante l’evoluzione della situazione sanitaria; le istituzioni lombarde e cittadine che quotidianamente si coordinano con gli esperti per dare risposte chiare e precise creando ed attuando strumenti utili per affrontare codesta emergenza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ai cittadini vogliamo ricordare che uniti, potremo fermare e debellare una pandemia che ha travolto le nostre vite e invitiamo a diffidare di chi, facendo finta di nulla, si trova in situazioni di imbarazzante conflitto d'interesse ed evita da tempo di rendere conto alla città».