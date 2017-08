Cittadini Insieme: «Contributi fino al 2019 a oratori e associazioni sono mosse elettorali?»

La lista civica "Cittadini Insieme" denuncia una recente elargizione di contributi a oratori e delle associazioni a Cinisello Balsamo, accusando di "mosse elettorali a ridosso delle vacanze estive" l'attuale amministrazione comunale.

Così il consigliere comunale Enrico Zonca: «Mentre su Facebook si accumulano i post e i commenti su situazioni di inciviltà a Cinisello Balsamo, qualcuno sta già pensando alle prossime elezioni e oltre».

Ecco la denuncia: «Con due sole delibere (180 e 181/2017) la giunta comunale ha approvato quasi 200.000 euro di contributi a oratori (70.000 euro) e a due associazioni (Anteas e Auser, 120.000 euro) per servizi "di volontariato"».

Zonca spiega meglio: «Tutto bene, se non fosse per due particolari che sono cambiati rispetto alle delibere degli anni precedenti».

Da una parte «Nella delibera di Auser-Anteas di 120.000 euro, sono stati impegnati i soldi dei bilanci del Comune del 2017, 2018 e addirittura del 2019, per cui chiunque andrà a governare la città, troverà le somme già bloccate in bilancio».

Dall'altra «Rispetto alla delibera precedente, è stata cambiata una frase fondamentale. Nel 2015 c'era scritto: "2. erogare un contributo annuo per due anni (2015/2016) a ciascuna associazione di euro 32.250,00, a sostegno di specifiche e documentate spese, tra cui non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei volontari dell'associazione;" mentre il testo della nuova delibera recita così: "2. sostenere le associazioni, per le attività di cui all'accordo di collaborazione, con un contributo comunale annuo di euro 20.000,00 per tre anni (2017/2019), a favore di ciascuna associazione"».

In sostanza, spiegano dalla lista civica: «E' sparita la parte relativa alle "spese documentate", pertanto i contributi, fino al 2019, saranno erogati indipendentemente dalla rendicontazione delle spese sostenute».

Zonca chiude con un interrogativo: «Perché queste delibere di giunta vengono sempre approvate a ridosso delle vacanze estive? Mentre le discussioni su Facebook si accalorano sui tombini rotti, l'erba alta, inciviltà, rifiuti abbandonati e topi, pochi si accorgono che nel frattempo qualcuno gli sta facendo passare degli elefanti sulla testa».