Villa replica a Colla e Ghilardi: «Per le scuole c'è cofinanziamento di Regione e Comune»

Le parole dei cinisellesi Jari Colla e Giacomo Ghilardi, rappresentanti della Lega Nord nelle istituzioni Regione e Comune di Cinisello Balsamo, in merito al contributo di 1 milione di euro per le scuole lombarde (tra di esse ci sono 5 istituti locali), hanno scatenato degli strascichi polemici da parte dell'assessore alle politiche educative Letizia Villa, dall'altra dell'assessore Ivano Ruffa.

Così Letizia Villa che va contro a quanto detto dai leghisti: «Non è proprio così, non si tratta di un finanziamento della Regione, ma di un cofinanziamento. Ovvero le nostre scuole hanno partecipato a un bando per i corsi Coni nella scuola primaria, insieme al Comune».

Spiega Villa: «Chi offriva una percentuale di copertura della spesa più alta, avrebbe avuto maggiori possibilità di aggiudicarsi i corsi forniti dal Coni. Il Comune di Cinisello ha messo sul piatto il 30% della spesa complessiva per tutte le scuole cittadine e le scuole, con il contributo delle famiglie hanno aggiunto quote variabili tra il 20 e il 30% riuscendo quindi a partecipare al bando con proposte di cofinanziamento tra il 50 e il 60 della spesa».

Prosegue l'assessore: «E' stata poi stilata una graduatoria e tutti i nostri istituti si sono risultati in posizione utile per aggiudicarsi i corsi Coni. Quindi, nel caso delle nostre scuole, la Regione cofinanzia la spesa per la differenza, Molte scuole sono state escluse».

Chiude Villa: «I nostri studenti, anche e soprattutto, con il contributo del Comune e delle scuole, potranno fruire delle ore di educazione motoria nel prossimo anno scolastico che sta per iniziare Il merito è di Regione, Comune e scuole».