Largo Milano e viale Romagna, Ghilardi torna in Crocetta per denunciare il degrado del rione

Il consigliere comunale della Lega Nord Giacomo Ghilardi torna nel rione Crocetta e fotografa "degrado, panchine e beni pubblici devastati e insicurezza nei quartieri".

Così il leader locale del Carroccio che anche in pieno agosto è attivissimo in città: "Ogni anno gli stessi problemi e ogni anno ci ritroviamo a fare i conti con un'amministrazione, sorda e cieca, che non muove un dito per risolverli. Riprendiamoci i quartieri. Riprendiamoci Cinisello Balsamo".

La sua critica è anche volta all'importante evento elettorale del 2018 con le elezioni comunali, si vocifera peraltro che potrebbe essere lui il candidato unico del centrodestra cittadino, ma è ancora presto per le ufficialità sebbene sia diventato virale un video "endorsement" in cui compare Matteo Salvini.

Ghilardi spiega la sua ricetta contro il degrado: "Queste foto (vedi gallery qui sopra, ndr) ritraggono la nostra amata Crocetta, viale Romagna e la piazzetta di Largo Milano. Ciò che conta è che il problema permane da troppi anni. Gli incivili bisogna prima individuarli. E come si fa se non vi sono adeguati controlli e strumenti di sorveglianza?"

Chiude il consigliere comunale: "Qui c'è qualcuno che dorme e quando questo qualcuno dorme i topi ballano. Ahimè nel vero senso della parola".