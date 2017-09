"La Tua Città" denuncia: "Degrado in Villa Ghirlanda e problemi di parcheggio al Bassini"

Nell'ultima serata di consiglio comunale c'è stata una parte dedicata alle interrogazioni e alle segnalazioni varie. Tra quelle portate all'attenzione della giunta ce ne sono un paio interessanti presentate dalla lista civica "La Tua Città".

Da una parte c'è il degrado in zona Villa Ghirlanda Silva, dall'altra c'è la questione del parcheggio dell'ospedale cittadino Bassini.

Così il consigliere comunale Giuseppe Berlino: "Queste due segnalazioni non hanno trovato attenzione e risposte da parte della giunta che ha eluso, con il silenzio, gli argomenti trattati. Peccato, perché si trattava di problemi che da tempo i cittadini lamentano, che ci segnalano e che non trovano alcuna soluzione".

Per quanto riguarda Villa Ghirlanda, la lista civica ha segnalato "la presenza continua di persone che in bici sfrecciano indisturbati tra i vialetti del parco, creando panico e pericolo tra i pedoni", così come "la presenza di persone con animali al seguito" e sopratutto, "per le pietose condizioni della pavimentazione della oramai ex area di pattinaggio, che nel periodo estivo, diventa pista da ballo per le persone anziane, e non, che, spesso loro malgrado, restano in città in agosto e che in quel luogo, grazie all'impegno dell'Auser, trovano compagnia, divertimento e refrigerio".

Prosegue Berlino: "La superficie dell'area è lasciata al decadimento più totale, tanto che, nelle condizioni attuali, mette a rischio l'incolumità di coloro che usufruiscono della stessa".

Da qui la richiesta della lista civica: "Pertanto chiediamo che non si faccia finta di nulla, che vi siano da un lato più controlli per chi trasgredisce i regolamenti e che si intervenga quanto prima per mettere in sicurezza i fruitori della pista e del parco storico più importante della nostra città".

Poi c'è il tema Bassini: "Ho chiesto che si intervenga nei confronti della direzione dell'ospedale, per chiedere che risolvano i problemi del parcheggio libero, (degrado area e presenza venditori abusivi) e di quello a pagamento (costo troppo elevato tra i più cari dell’hinterland). Ma anche in questo caso dalla Giunta nessuna risposta".